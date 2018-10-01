УФАС возбудило дело из-за одновременного повышения стоимости проезда в маршрутках Твери

ТАСС, 1 октября. Управление Антимонопольной службы России по Тверской области возбудило дело из-за одновременного повышения стоимости проезда в маршрутных такси Твери с 1 октября, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Вынесено определение о возбуждении дела в отношении Тверского автотранспортного союза по признакам нарушения... части 5 статьи 11 закона "О защите конкуренции", согласно которой запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к установлению и поддержанию цен на товарном рынке. То есть не сам факт повышения стоимости на проезд, а одновременное решение всех коммерческих перевозчиков города. С заявлением о повышении стоимости проезда выступил именно Тверской автотранспортный союз", - сказали в УФАС по региону.

Стоимость проезда в тверских маршрутных такси с 1 октября выросла на 2 рубля - до 27 рублей. Предыдущий раз тарифов повышались в октябре 2017 года, тогда стоимость увеличилась на 3 рубля. Перевозчики объясняют повышение стоимости проезда сразу несколькими причинами, основная из которых - рост цен на топливо.

Как сообщили в Тверском автотранспортном союзе, там обвинения считают необоснованными, так как организация "не осуществляет координацию всех городских пассажирских перевозчиков и не занимается согласованием действий в части повышения стоимости проезда".

"С точки зрения законодательства перевозчики имеют право устанавливать тот тариф, который сочтут нужным. Работа на коммерческих маршрутах осуществляется по нерегулируемому тарифу, так что установление тарифа не зависит от Региональной энергетической комиссии. Кроме того, с момента прошлого роста цен прошел почти год, поэтому решение перевозчиков на фоне роста цен на топливо, комплектующие и обновление парка в связи с конкурсами можно назвать ожидаемым", - сообщил журналистам исполнительный директор Тверского автотранспортного союза Владимир Густов.