Единороссы выступают против предложения разрешить продажу пива в ночное время

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать российских производителей алюминия, подпавших под санкции США. Ведомство предлагает повысить спрос на алюминий с помощью упрощения регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках. Так, чтобы повысить спрос, авторы законопроекта предлагают разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра и медовухи в ночное время, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена. Сейчас продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 по местному времени во всех регионах.

По словам Герасименко, "продажу алкогольной продукции в ночное время запрещали, чтобы не провоцировать преступления, убийства, драки, ДТП, где причиной является прежде всего алкоголь". "Мы все знаем, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена очень серьезная задача по увеличению продолжительности жизни россиян - к 2024 году нужно достичь 78 лет и к 2030 году - 80 лет. По смертности от алкоголя наша страна занимает третье место в мире после Китая и Индии, при том что там в десятки раз больше население. Огромная проблема - смертность молодежи и граждан трудоспособного возраста, где практически половина смертей связана с употреблением алкоголя", - цитирует парламентария пресс-служба единороссов.

"Я думаю, эта инициатива не должна получить поддержки. В крайнем случае, комитет по охране здоровья и, уверен, Министерство здравоохранения РФ, выступят категорически против такого решения проблемы", - добавил он. По мнению Герасименко, разрешение ночной продажи повлечет гораздо большие негативные последствия, нежели принесет положительный экономический эффект.

"Минпромторг ранее разрабатывал и законопроект о том, чтобы электронные сигареты регулировались отдельным законом для увеличения продаж. С одной стороны, все говорят о том, что необходимо снижать смертность, увеличивать продолжительность жизни, а самые вредные продукты - алкоголь, сигареты - Минпромторг всячески поддерживает, именно их производство. А то, что люди будут это употреблять, умирать, получается, их это не волнует. Нужно задуматься об этом", - удивился депутат.