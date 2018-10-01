Средняя цена нефти Urals в январе-сентябре выросла почти на 40%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре выросла на 39,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до $70,61 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

В 2017 году средняя цена на Urals в январе-сентябре составила $ 50,55 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2018 года сложилась в размере $78,06 за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в сентябре 2017 года ($54,24 за баррель).

В закон о государственном бюджете РФ заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы, а не на расходы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.