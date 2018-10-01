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Новым главой Siemens в России станет коммерческий директор Александр Либеров

Дитрих Меллер после 12 лет работы на должности президента Siemens в РФ уйдет с этого поста, но в течение года будет консультировать бизнес по ряду проектов в статусе вице-президента

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новым президентом Siemens в России с 1 октября назначен Александр Либеров, занимавший пост главного коммерческого директора региональной компании. Об этом говорится в сообщении Siemens в России.

Дитрих Меллер после 12 лет работы на должности президента Siemens в России уйдет с этого поста, но в течение года будет консультировать бизнес в России по ряду проектов в статусе вице-президента.

Либеров работает в компании с 2015 года. В новой должности он будет отвечать за реализацию новой глобальной стратегии концерна "Видение 2020+" на рынках России, Белоруссии и Центральной Азии. "Особое внимание будет уделяться дальнейшей локализации производства и проектам в области цифровой трансформации промышленности и инфраструктуры на российском рынке", - говорится в сообщении.

Новым главным коммерческим директором компании станет Маркус Штёр, ранее отвечавший за бухгалтерский учет и контроллинг в компании "Сименс Здравоохранение" в Японии.

Головной компанией Siemens в России, Белоруссии и Центральной Азии является компания ООО "Сименс". Оборот "Сименс" в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил €1,1 млрд.

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