Долг частных управляющих компаний перед МОЭК превысил 4 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Задолженность недобросовестных частных управляющих компаний перед поставщиком тепла - Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК) - по данным на 1 сентября 2018 года превысила 4 млрд рублей, сообщил журналистам начальник службы по связям с общественностью и СМИ МОЭК Дмитрий Филатов.

"Мы составляем антирейтинг управляющих компаний. 50 компаний (самых злостных неплательщиков - прим. ТАСС) должны нам 4,4 млрд рублей", - сказал Филатов.

Он уточнил, что дела по этим управляющим компаниям регулярно рассматриваются в судах, или по ним готовятся иски.

"Порядка 97% сумм, заявленных нами к взысканию, подтверждаются судами во всех инстанциях", - рассказал представитель МОЭК. Он добавил, что для улучшения ситуации с взысканием вводится новая судебная практика, когда к субсидиарной ответственности привлекаются собственники управляющих компаний. То есть директор, как частное лицо, привлекается к ответственности, его имущество может быть описано и он лишается права выезда за границу. "По такой практике принято уже три положительных решения - с собственников взыскали от 10 до 100 млн рублей", - уточнил Филатов.

По данным пресс-службы МОЭК, на 1 сентября 2018 года антирейтинг управляющих компаний возглавляют ООО "Управляющая компания "Дом-Мастер" и ООО "Управляющая компания ЮНИ-ДОМ". Величина просроченной задолженности этих компаний по данным на 1 сентября превышала 500 млн рублей.