"Ъ": контракт на строительство двух станций метро в Петербурге оценили в 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. ОАО "Метрострой" планирует согласовать объем и цену дополнительных работ, которые потребовалось выполнить генеральному подрядчику для исполнения условий контракта по станциям метро "Беговая" и "Новокрестовская" Невско-Василеостровской линии, стоимость которых составляет более трех млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию.
По мнению компании, заказчик принял и оплатил 85% от фактически понесенных затрат, которые составляют более 34 млрд рублей.
В "Метрострое" отмечают, что основные работы, позволяющие ввести станции в эксплуатацию, завершены. Однако ряд работ продолжает выполняться, в том числе, в связи с изменениями в закон о транспортной безопасности и с задержкой предоставления проектно-сметной документации. По оценке "Метростроя", доля недовыполненных работ составляет около 3% от общего объема.
Ранее ТАСС сообщал, что Санкт-Петербургская Дирекция транспортного строительства, являющаяся заказчиком по проекту, подала иск к ОАО "Метрострой" на сумму в 1 млрд рублей. По словам собеседника агентства, у заказчика имеются претензии к качеству и срокам производства работ в рамках контракта на участок Невско-Василеостровской линии.
Однако, согласно публикации "Ъ", в "Метрострое" считают, что исковые требования, предъявленные заказчиком, - "излишняя предосторожность". В компании отметили, что к моменту рассмотрения дела все работы будут выполнены.
Станции метро "Новокрестовская" и "Беговая", которые строились к чемпионату мира по футболу, были открыты в Санкт-Петербурге в конце мая, накануне 315-летия города. Станции являются продолжением Невско-Василеостровской линии петербургской подземки от станции "Приморская".
Строительство осложнялось необходимостью прокладывать тоннель протяженностью более 5 км под Финским заливом. Стоимость строительства с учетом федерального финансирования составила 36,8 млрд рублей.