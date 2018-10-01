Песков: Путин обсудит вопросы развития РЖД и экономики в целом с главой компании

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К нему [Путину] придет Олег Белозеров", - отметил он, говоря о графике президента на понедельник. Песков напомнил, что в этот день отмечается 15-летие РЖД. "Путин регулярно проводит с руководством РЖД сверку часов в том плане, что РЖД очень четко показывает, как бьется пульс всей экономики в целом, - отметил представитель Кремля. - Естественно, это также будет сделано и сегодня".