Песков подтвердил, что тема ВТС стоит на повестке дня предстоящего визита Путина в Индию

"Путин, действительно, поедет в Индию, состоится официальный визит президента России. Планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня будет фигурировать тема ВТС, - сказал он, отвечая на вопрос, какой прогресс ожидается по вопросу поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. - Каких-то больших деталей я вам предоставить не могу".

Ранее телеканал IndiaTV сообщил, что в числе документов, которые могут быть подписаны - соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400, соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии (планируется, что два корабля должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а еще два - поставлены из России), соглашение о производстве в Индии автоматов АК-103, соглашение о подготовке членов первого индийского национального экипажа в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в России, а также ряд других.

Путин 4-5 октября посетит с официальным визитом Индию.