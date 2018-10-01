{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков подтвердил, что тема ВТС стоит на повестке дня предстоящего визита Путина в Индию

В ходе визита президента России планируется подписать пакет документов, уточнил представитель Кремля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на повестке дня предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию стоит тема военно-технического сотрудничества и поставок вооружений.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Путин, действительно, поедет в Индию, состоится официальный визит президента России. Планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня будет фигурировать тема ВТС, - сказал он, отвечая на вопрос, какой прогресс ожидается по вопросу поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. - Каких-то больших деталей я вам предоставить не могу".

Ранее телеканал IndiaTV сообщил, что в числе документов, которые могут быть подписаны - соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400, соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии (планируется, что два корабля должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а еще два - поставлены из России), соглашение о производстве в Индии автоматов АК-103, соглашение о подготовке членов первого индийского национального экипажа в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в России, а также ряд других.

Путин 4-5 октября посетит с официальным визитом Индию.

Колебания курса рубля
ЦБ понизил на 2 октября курс доллара до 65,57 рубля
Официальный курс евро понижен до 75,98 рубля
Читать полностью