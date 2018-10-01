Добыча угля в России может достичь в 2018 году 425 млн тонн

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Объем добычи угля в Российской Федерации по итогам 2018 года составит около 420-425 млн тонн. Об этом в понедельник в ходе визита в Кемеровскую область сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"По нашему прогнозу, в этом году будет [добыто] порядка 420 [млн тонн] - может быть, 425 млн тонн и экспортировано около 200 млн тонн угля", - сказал он, отвечая на вопрос о планах добычи угля в РФ в 2018 году.

По словам Яновского, это составит около 20% роста по сравнению с прошлым годом и по добыче, и по экспорту. Замминистра отметил, что прирост идет и на западном, и на восточном направлениях поставок за рубеж.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Кемерово заявил, что Россия, которая занимает третье место на мировом угольном рынке, намерена укрепить свои позиции и расширить свое присутствие на рынке угля. Для этого, в частности, необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями. Всего в 2017 году отечественные компании добыли 407,8 млн тонн угля и экспортировали более 190 млн тонн.