Минпромторг: законопроект по продаже пива в алюминиевых банках ночью еще не разработан

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпромторг получил от представителей торговой отрасли предложение о продаже пива в алюминиевых банках ночью, но соответствующий законопроект еще не разработан и не обсуждается с представителями других ведомств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота торговой продукции", до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства", - приводятся в сообщении слова заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках, для поддержки единственного производителя алюминия в России - компании "Русал" Олега Дерипаски. "Русал" отрицает причастность к инициативе Минпромторга. Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время, действует в России с 2013 года.