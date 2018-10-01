Глава Кубани уверен, что грузоперевозки по Крымскому мосту укрепят сотрудничество регионов

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Возможность перевозить грузы по Крымскому мосту позволит усилить экономические сотрудничество Крыма и Краснодарского края и привлечь на полуостров инвесторов, в том числе краевых, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Открытие движения для большегрузов по Крымскому мосту для Краснодарского края, безусловно, не менее важно, чем для наших соседей. Это укрепит экономику регионов, расширит возможности для сотрудничества бизнеса", - приводят слова губернатора в сообщении, опубликованном в понедельник на портале исполнительных органов власти Краснодарского края.

По его мнению, теперь кубанские производители смогут значительно увеличить поставки своей продукции на полуостров. "Если сейчас у края с Крымом уже достаточно хорошими темпами налаживается взаимодействие в курортной отрасли, то теперь [после запуска грузового движения] мы сможем говорить о другом уровне экономических связей в промышленности, строительстве, потребительской сфере. <…> В целом Крым сегодня становится все более привлекательным для инвесторов, уверен, часть из них будет из Краснодарского края", - отметил глава Кубани.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста.

Движение для большегрузов по Крымскому мосту открылось 1 октября. До этого поставки в Крым велись через паромную переправу, что получалось дольше и дороже. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.