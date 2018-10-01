Путин считает показатели РЖД примером для других отраслей

НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы "Российских железных дорог" (РЖД), считает компанию одной из важнейших для экономики страны.

"РЖД - одна из системообразующих для нашей экономики компаний, если не сказать, одна из самых главных в этом смысле. На ее плечах огромная ответственность за состояние экономики страны. Это не только инфраструктурная монополия, это больше, чем просто перевозчик, она обеспечивает нормальное функционирование всей экономики. Поэтому от ее успехов в значительной степени зависит успех всей экономики нашей страны", - сказал глава государства на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

По мнению Путина, особенно важно то, что "постоянно и достаточно быстрыми темпами, необходимыми для компании, для экономики всей страны, растет производительность труда, которая опережает даже уровень заработной платы по темпам". Президент считает, что эти показатели РЖД "являются хорошим примером для других отраслей".

Белозеров отметил, что "за время трансформации из Министерства путей сообщения в "Российские железные дороги" компанией пройден достаточно серьезный путь". Среди достижений компании он назвал установление в нынешнем году "абсолютного рекорда - выход на объем грузооборота выше, чем в Советском Союзе". "При этом мы являемся лидером по энергоэффективности и защите окружающей среды", - отметил Белозеров. "И по безопасности", - добавил Путин.

Президент поздравил работников компании с юбилеем и поблагодарил их за труд.

ОАО "Российские железные дороги" - основной владелец и оператор российской железнодорожной инфраструктуры. ОАО "РЖД" было учреждено 18 сентября 2003 года согласно постановлению правительства России. Создание компании стало итогом первого этапа реформы отечественного железнодорожного транспорта, которая началась в 2001 году ОАО "РЖД" начало работу 1 октября 2003 года, ему были переданы хозяйственные функции упраздненного Министерства путей сообщения РФ.