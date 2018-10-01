"Хевел" вложит 14 млрд рублей в создание солнечных электростанций в Калмыкии до 2022 года

ТАСС, 1 октября. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и Роснано) планирует вложить до 14 млрд рублей в строительство солнечных электростанций (СЭС) в Калмыкии до 2022 года. Общая мощность станций в республике, которая является энергодефицитным регионом, составит 170 МВт, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии.

Калмыкия - один из самых солнечных регионов России - самостоятельно генерирует всего 21,4 МВт, основная же часть необходимой республике электроэнергии поставляется из соседних регионов: Ростовской и Астраханской областей, частично из Ставропольского края. В мае на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Алексей Орлов и генеральный директор компании Игорь Шахрай подписали соглашение о строительстве СЭС общей мощностью 75 МВт до 2022 года.

"Хевел" пересмотрела планы рамочного соглашения по строительству СЭС в республике с учетом уточнения участков и своих инвестиционных возможностей. В итоге компания решила увеличить мощности СЭС с 75 до 170 МВт, построить СЭС планируется до 2022 года. Общий объем инвестиций составит около 14 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

В следующем году "Хевел" намерена ввести в эксплуатацию первые две станции общей мощностью 43,5 МВт за 5 млрд рублей. Кроме того, инвестор готов предложить региону гибридные солнечные автономные энергоустановки для фермерских хозяйств, частных лиц, небольших предприятий. Такие системы уже опробованы в Забайкалье и Бурятии.

"Мы планируем субсидировать до 50% нашим фермерам закупку такого оборудования. Солнца в республике много, я хочу верить, что в скором времени все наши малые фермы будут обеспечены такими гибридными энергоустановками. Во- первых, это будет способствовать снижению себестоимости фермерской продукции, а, во-вторых, это самое главное, будут созданы комфортные условия жизни фермерам в степи, там, где ни газ, ни электричество просто не подведешь", - цитирует пресс-служба Орлова.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, она является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру группы входят производственное подразделение - завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение - проектирование и строительство солнечных электростанций, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике, который находится в Санкт- Петербурге. В России группа управляет проектами суммарной мощностью 434 МВт.