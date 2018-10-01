НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что РЖД выполнит все планы по обновлению подвижного состава.

"Решения, которые направлены на обновление подвижного состава, приняты правительством. Надеюсь, что это в полной мере будет реализовано", - сказал он на встрече с главой компании "РЖД" Олегом Белозеровым.

Собеседник главы государства заверил, что магистральный план сформирован, а коллектив компании выполнит все поставленные задачи. Белозеров также сообщил, что согласно опросам ВЦИОМ, пассажиры оценивают работу РЖД "на твердую "четверку". "Но нам бы хотелось бы быть отличниками. Соответственно, мы в наших программах закладываем средства, в том числе на улучшение подвижного состава, прежде всего, - сказал он. - У нас есть проблемы по платформам, которые не ремонтировались более 30 лет. Мы, конечно же, хотим улучшить эти условия". Белозеров добавил, что сейчас средний возраст вагонов 20 лет, в идеале нужно добиться, чтобы показатель не превышал 10-12 лет.

Глава РЖД также привел статистику по грузовым перевозкам, которые в текущем году также растут высокими темпами. "Тарифный грузооборот прибавил 4,4%, почти на 3% увеличилась погрузка", - сказал он. По его оценке, контейнерные перевозки с 2004 года выросли в 2,5 раза, а экспортные перевозки в части российских портов - в 1,8 раза.

Белозеров добавил, что компания должна следить за издержками. "Поэтому в этом году мы снижаем нашу себестоимость на 44 млрд, и постоянно будем заботиться об этом направлении", - уточнил он. Глава компании также рассказал о мерах по увеличению роста производительности труда, которая в 2018 году увеличилась больше, чем на 6%. По данным Белозерова, зарплата увеличилась более чем на 10% к предыдущему году.