Продажи новых iPhone в России в первые три дня превысили показатели 2017 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спрос среди россиян на iPhone XS и iPhone XS Max в первые три дня превысил показатели старта продаж смартфонов Apple восьмой серии и iPhone X в 2017 году. Такие данные представили ретейлеры.

В очереди по талону. В Москве стартовали продажи новых iPhone

Корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. рублей до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. рублей до 128 тыс. рублей.

У крупнейших ретейлеров самой популярной моделью стал золотой iPhone XS Max 256 Гб. Высокие темпы роста продаж показали и Apple Watch S4. Так, в "М.Видео-Эльдорадо", по данным ретейлера, продажи часов выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а смартфонов - в 1,5.

В re:Store довольны продажами с учетом высокого уровня цен. Как сообщил ретейлер, хороших показателей удалось достичь благодаря правильно организованной системе предзаказа.

В "Связном", "Евросети" и "C-store" спрос на новые iPhone XS и iPhone XS Max, по данным компаний, вырос на 20% по сравнению с продажами iPhone X в 2017 году.

"Наибольшей популярностью пользуется iPhone XS Max: 65% покупок наших клиентов приходится именно на этот гаджет. iPhone XS Max - первый iPhone с диагональю дисплея 6,5 дюймов, и многие обладатели iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus переходят именно на iPhone XS Max", - рассказала старший вице-президент объединенной компании "Связной - Евросеть" Дагмара Иванова.

В МТС сообщили, что треть клиентов пользуются сервисом trade-in, который позволяет сдать старый смартфон, получив взамен скидку на новый.

В "Связном" и "Евросети" скидка на новые модели при сдаче iPhone X 256 Гб составляет 36%.

В "Вымпелкоме" (бренд - "Билайн") почти половину продаж составили заказы в интернет-магазине. Их количество по сравнению с продажами iPhone 8 и 8 Plus выросло в 3,5 раза.

Новые модели iPhone

iPhone XS - это улучшенная версия iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, изготовленный из более прочного стекла, чем раньше.