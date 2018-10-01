Bloomberg: российские миллиардеры с начала года заработали $18,5 млрд

ТАСС, 1 октября. Совокупный капитал 23 российских долларовых миллиардеров с начала года увеличился на $18,5 млрд. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

В частности, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, который занимает первое место среди российских миллиардеров и 38-е место в общем рейтинге с состоянием в $21,6 млрд, за 9 месяцев увеличил свой капитал на $4,93 млрд.

Занимающий второе место (42-е место в общем рейтинге) в списке российских миллиардеров глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин увеличил состояние с начала года на $2,55 млрд, на 1 октября оно составляет $20,6 млрд.

Третье место среди россиян и 43-е место в общем рейтинге занимает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на $491 млн и составляет $20,2 млрд.

На четвертом месте находится президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием в $18,8 млрд (-$144 млн с начала года), а на пятом - президент "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в $16,9 млрд (+$4,28 млрд с начала года). В общем рейтинги Bloomberg Billionaires Index они находятся на 50-м и 63-м местах соответственно.