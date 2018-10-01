Сервис видеонаблюдения компании "Сколково" привлек $8 млн для продвижения за рубежом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Разработчик сервиса облачного видеонаблюдения Ivideon - резидент IT-кластера фонда "Сколково" - привлек $8 млн инвестиций, которые планирует потратить на продвижение на зарубежных рынках, а также на расширение клиентской базы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"Привлеченные средства Ivideon планирует направить на продвижение решения на зарубежных рынках, а также на расширение клиентской базы в пять раз в течение трех лет - в первую очередь, за счет увеличения числа подключенных к сервису представителей среднего и крупного бизнеса. При этом долю международной выручки сервиса планируется увеличить до 40%", - говорится в сообщении. Инвесторами выступили Индустриальный фонд под управлением компании "Сколково-Венчурные инвестиции" (Skolkovo Ventures) и венчурный фонд Rusnano Sistema SICAR, созданный совместно АФК "Система" и "Роснано".

Ivideon позволяет не только записывать и сохранять видео, но и анализировать его, повышая эффективность бизнес-процессов, в том числе уровень продаж, безопасности и конкурентоспособности компаний. В частности, сервис способен распознавать лица людей для выявления нежелательных посетителей.

По словам управляющего директора Skolkovo Ventures Владимира Саковича, конкурентным преимуществом компании является простота внедрения в любой сфере применения - от B2C ("бизнес для клиентов") до B2B ("бизнес для бизнеса") и B2G ("бизнес для государства") рынков. "При этом Ivideon остается открыт для интеграции с внешними модулями видеоаналитики, активно финансируемыми в последние годы как российскими, так и международными инвесторами", - сказал он.

Ivideon - российская компания, основанная в 2010 году, разработчик первой в мире платформы по предоставлению услуг в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для частных и корпоративных клиентов. За восемь лет услугами облачной платформы умного видеонаблюдения воспользовались более 3 млн компаний и частных лиц из более чем 100 стран мира. Сервис можно интегрировать с любой видеокамерой или видеорегистратором, а его интерфейс переведен на 10 языков.