План мер по защите граждан предпенсионного возраста отправлен на согласование с регионами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Межведомственный план мероприятий по защите граждан предпенсионного возраста в настоящее время находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти, сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит межведомственной план по защите граждан предпенсионного возраста. В частности, планом мероприятий предусмотрено создание гериатрических служб в регионах, введение уголовной ответственности для работодателей, ущемляющих трудовые права немолодых сотрудников, мероприятия по переобучению людей предпенсионного возраста и так далее.

"Мы его направили на процедуру согласования в федеральными органами исполнительной власти. Мы его выносили на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии, а сейчас проходим процедуру согласования", - сказал Пудов.

Он пояснил, что все основные сферы защиты прав работников предпенсионного возраста затронуты в этом документе. "Там есть все основные разделы - это и занятость, защита социальных и иных прав, в том числе есть раздел здравоохранения", - пояснил он.