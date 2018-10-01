Трамп назвал "исторической сделкой" новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой

ТАСС, 1 октября. Президент США Дональд Трамп считает "исторической сделкой" Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Мы достигли замечательного торгового соглашения с Канадой, которое будет добавлено к соглашению, уже достигнутому с Мексикой. Новым названием будет The United States - Mexico - Canada Agreement или USMCA. Это великолепная сделка для все трех стран, решающая многие недостатки и ошибки NAFTA, она значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, сокращает торговые барьеры для США и еще больше сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром. USMCA - историческая сделка!" - написал Трамп.

Ранее глава канадского МИД Христи Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в совместном заявлении объявили, что Канада, Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Консультация по NAFTA между Канадой и США проходили в Оттаве с субботы. США поставили условие Канаде, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.