Суд 12 октября вернется к рассмотрению иска по строительству новой сцены МДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 октября вернется к рассмотрению иска Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ к бывшему подрядчику строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге компании "Стройсоюз СВ", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам суда, производство по делу было приостановлено в феврале для проведения технической экспертизы. "[Суд] определил: возобновить производство по делу, назначить судебное заседание на 12 октября 2018 года", - говорится в определении суда.

Как сообщалось ранее, компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации. Компания не согласилась с этим решением и подала ответный иск в суд.

В конце февраля 2018 года Смольнинский районный суд Петербурга на два месяца заключил под стражу бывшего руководителя компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева, обвиняемого в хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра. На заседании по избранию меры пресечения бизнесмен сообщил, что на счета "Стройсоюз СВ" не поступали деньги, выделенные на проектирование второй сцены, они остались у компании "Театрально-декорационные мастерские", с которой также был заключен договор в рамках строительства.

По версии следствия, Корнеев использовал давление на Владимира Халифа, одного из руководителей "Театрально- декорационных мастерских", пытаясь приобрести 51% акций компании и получить доступ к ее счетам. Сам Корнеев это отрицает.

В апреле компания была признана банкротом. На прошлой неделе Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении "Союзстроя СВ".