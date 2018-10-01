Объем кредитного портфеля Россельхозбанка на 1 сентября составил 2,2 трлн рублей

ГОРКИ, 1 октября. /ТАСС/. Общий объем кредитного портфеля Россельхозбанка на 1 сентября 2018 года составил 2,2 трлн рублей, из них на предприятия агропромышленного комплекса приходится 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам банкира, "рост кредитного портфеля в 2018 году составил 13,8% при том, что рынок в среднем рос на 9,9%". "Банк уделяет большое внимание кредитованию агропромышленного комплекса. За восемь месяцев 2018 года было выдано более 700 млрд рублей, что составляет рост более 6% по сравнению с результатом аналогичного периода 2017 года", - сказал глава банка.

Он добавил, что доля Россельхозбанка в кредитовании сезонно-полевых работ составляет у Россельхозбанка 77%. Кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего предпринимательства составляет 335 млрд рублей, "это четвертое место по банковской системе", сообщил Листов. Розничный портфель банка, по его словам, согласно последним данным, составляет 412 млрд рублей, из них ипотека - 230 млрд рублей. "Ипотека в этом году растет темпами в 2,5 раза выше темпов 2017 года", - сказал председатель правления Россельхозбанка.

Докладывая главе правительства об оптимизации расходов банка, Листов отметил, что "на сегодня результат сокращения расходов таков, что это минимальное значение расходов на одного работника среди крупнейших банков России". "В этом году за восемь месяцев банк заработал операционную прибыль в 44 млрд рублей, из них 38 млрд рублей было направлено на расчистку баланса от токсичных активов", - добавил банкир.