Козак поручил министерствам установить критерии движимого и недвижимого имущества компаний

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэкономразвития и Минфину до 10 октября внести в правительство согласованный с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциацией "Русская сталь" законопроект, который установит критерии определения движимого и недвижимого имущества компаний. Об этом говорится в протоколе совещания (есть в распоряжении ТАСС) у вице-премьера.

Законопроект должен дополнить закон об отмене налога на движимое имущество с 1 января 2019 года.

Также Козак поручил Федеральной налоговой службе исключить вероятность перехода имущества организации из одной категории в другую, чтобы избежать изменений налогооблагаемой базы предприятия.

Ранее Ассоциация "Русская сталь" обратилась к вице-премьеру с просьбой детально прописать в законодательстве разграничение понятий движимое и недвижимое имущество.

"Необходимо в качестве критериев разграничения движимого и недвижимого имущества добавить, что машины и оборудование, не внесенные в государственный реестр недвижимости, не должны признаваться недвижимым имуществом. Также важно применить принцип признания недвижимостью только имущество, зарегистрированное в государственном кадастре недвижимости, чтобы прекратить ретроспективный пересмотр", - говорится в тексте предложения, с которым ознакомился ТАСС.

По мнению ассоциации, предлагаемые поправки в статью 130 Гражданского кодекса позволят избежать двойного толкования и обеспечат промышленности "предсказуемые условия для модернизации".

Потери промышленников

По данным "Русской стали", с 2013 года, когда был отменен налог на движимое имущество, промышленность приступила к обновлению оборудования, инвестировав более 20 трлн рублей. Пока не появилась новая трактовка законодательства, сообщавшая, что если промышленное оборудование является крупногабаритным и тяжелым, крепится на фундаменте и его перемещение дорого стоит, то его надо считать недвижимым.

"Русская сталь" отмечает, что тема затрагивает до половины оборудования только металлургических предприятий, и в результате отрасль, которая за последние 10 лет инвестировала более 1 трлн рублей, будет облагаться налогом в 5-6 млрд рублей ежегодно.

Отмена налога

Президент России Владимир Путин 4 августа 2018 года одписал закон, освобождающий движимое имущество юридических лиц от налога на имущество организаций. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Однако в Совете Федерации заявляли, что сокращение налогооблагаемой базы по этому налогу приведет к снижению доходов бюджетов субъектов РФ. Предварительный объем выпадающих доходов бюджетов регионов составит более 296 млрд рублей. В связи с этим Совет Федерации предлагал правительству обеспечить компенсацию выпадающих доходов бюджетов регионов, начиная с 2019 года.