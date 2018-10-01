Министр электроэнергетики КНДР отправился в Москву

ТАСС, 1 октября. Делегация КНДР во главе с министром электроэнергетической промышленности Ким Ман Су в понедельник отправилась в Москву для участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"1 октября в Москву на международный форум "Российская энергетическая неделя" вылетела делегация КНДР во главе с министром электроэнергетической промышленности Ким Ман Су. В пхеньянском аэропорту Сунан делегацию провожал посол России Александр Мацегора", - говорится в сообщении.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Цель мероприятия - обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.