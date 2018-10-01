Глава попавшей под санкции судоходной компании "Гудзон" заявил, что она на грани дефолта

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Практически все иностранные партнеры российской судоходной компании "Гудзон", которая в августе попала под санкции министества финансов США, разорвали с ней долгосрочные контракты, в результате чего компания оказалась на грани дефолта, сообщил ТАСС в понедельник директор компании Геннадий Кононенко.

В августе минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ "Судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, шесть судов компании, в том числе "Севастополь", причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В субботу, 29 сентября, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский сообщил ТАСС о задержании судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан.

"За последний месяц, с момента, как мы попали в списки минфина США, почти все иностранные наши партнеры разорвали с нами долгосрочные контракты. Без поддержки государства, на которую мы продолжаем рассчитывать, мы скоро будем вынуждены объявить дефолт. Сегодня наше судно "Севатополь" остается задержанным в Республике Корея, и мы не знаем, когда эта ситуация разрешится. Вопрос, как следует из письма судового агента, находится в ведении непосредственно правительства этой страны", - сообщил Кононенко.

По его словам, команда "Севастополя" готовится к выходу из порта, но информации о том, когда судно могут выпустить, пока нет. По плану, оно должно принять на борт генеральный груз (техника, товары широкого потребления, продукты) для доставки в Россию.

Судоходная компания "Гудзон" основана в 2003 году. По размещенной на сайте компании информации, в ее собственности имеются многоцелевые грузовые суда, суда для перевозки генеральных и навалочных, опасных, сборных, негабаритных, тяжеловесных грузов, нефтеналивной флот. География заходов судов компании включает все Дальневосточное побережье, страны Юго-Восточной Азии, Восточный сектор Арктики. Также судоходная компания выполняет морские перевозки на Камчатку, Сахалин, Магадан, в Китай, морские грузоперевозки Северным морским путем.

Многоцелевое грузовое судно "Севастополь" ходит под флагом РФ, является универсальным, перевозит обширную номенклатуру грузов в любой порт мира. Способно при помощи кранов загружать негабаритные грузы - до 500 т/место.