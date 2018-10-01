Комитет СФ по бюджету поддержал закон об изменениях пенсионной системы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник на заседании поддержал закон об изменениях пенсионной системы, предусматривающий в том числе повышение пенсионного возраста.

В ходе обсуждения вновь избранный главой комитета Сергей Рябухин попросил своих коллег "очень ответственно отнестись к голосованию не только на заседании комитета, но и на пленарном заседании". Со своей стороны член комитета, зампредседателя СФ Евгений Бушмин призвал парламентариев озвучить свои опасения, связанные с законом.

"Если у вас есть вопросы, скажите, мы готовы сейчас обсудить. Разборки потом меня совсем не вдохновляют. Я не считаю, что это правильно", - высказался он.

В итоге закон был поддержан подавляющим большинством голосов. "Принимается", - резюмировал Рябухин.

Комитет верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам выступает соисполнителем. Профильный комитет СФ по социальной политике обсудит закон во вторник, чтобы текст был вынесен на пленарное заседание Совфеда в среду, 3 октября.

Поправки в пенсионное законодательство

Госдума 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. Ко второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, а также сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижении ими 55 лет, мужчинам - 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты.