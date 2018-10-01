Инвестиции в создание "Сухого порта" под Рязанью составят около 5 млрд рублей

ТАСС, 1 октября. Правительство Рязанской области, корпорация развития региона и акционерное общество LF Business Solutions SA (Люксембург) подписали соглашение о реализации проекта по строительству и эксплуатации мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". Объем инвестиций в проект составит около 4,8 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Проект, который планируется реализовать в Рязанской области, для нас очень важен, это строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса, который позволит привлечь в совокупности почти 5 млрд рублей инвестиций и предполагает создание порядка 3 тыс. рабочих мест", - сказал глава региона.

Соглашение о реализации на территории Рязанской области проекта по строительству и эксплуатации мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань" было подписано в понедельник между правительством региона, Корпорацией развития Рязанской области и акционерным обществом "LF Business Solutions SA" (Люксембург), которое станет инвестором проекта. Под реализацию инвестпроекта будет выделено около 240 га земли. Комплекс будет включать в себя агропромышленный парк со складской зоной, зону легкой промышленности, средней и тяжелой промышленности, МСП-парк, а также кампус, общежитие для персонала и другие помещения.

"Наша цель - создать полноформатный "фрейт вилладж" или интерпорт, который включает в себя все составляющие, формирующие услуги - это и транспортная инфраструктура, непосредственно сам терминал автомобильный, контейнерный, производственно-логистическая инфраструктура, все типы складов, работающих во всех режимах хранения, кроус-доккинговая (сервис погрузки без хранения - прим. ТАСС) составляющая, инфраструктура добавленной стоимости - это таможенный терминал, офисный центр, банки, страховые компании", - уточнил в ходе церемонии подписания соглашения уполномоченный представитель компании-инвестора Эрнест Дошоян.

Он также отметил, что преимуществом рязанской площадки является близость к Москве и расположение в международном транспортном коридоре "Север - Юг" ("Мумбаи - Санкт-Петербург"). По расчету инвесторов, транспортно-логистический комплекс в перспективе позволит привлечь в Рязанскую область инвестпроекты, зависящие от железнодорожных перевозок, в первую очередь, участников внешнеэкономической деятельности.

Как уточнили ТАСС в министерстве промышленности и экономического развития, активная фаза реализации "сухого порта" начнется в 2019 году, подписанное соглашение будет действовать до 2028 года. Сроки начала перевозок и грузооборот комплекса не уточняются.

Об инвесторе

LF Business Solutions SA (FLBS) является люксембургским финансовым холдингом, управляющим частным акционерным капиталом и котирующимися на бирже компаниями. Холдинг управляет активами в сумме около €200 млн компаний из Европы и Африки. Ранее люксембургский холдинг участвовал в создании мультимодального логистического центра "Фрейт Вилладж Ворсино" в Калужской области, ставшего частью проекта "Новый Шелковый путь".