Оператор Керченской переправы сменится после 15 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Функции оператора Керченской паромной переправы, которые сейчас выполняет компания ООО "Морская дирекция", после 15 октября будут переданы госпредприятию Крыма "Крымские морские порты". Об этом в понедельник сообщил гендиректор предприятия Алексей Волков.
Ранее власти республики приняли решение ликвидировать "Морскую дирекцию" и полностью передать функции оператора переправы [до запуска Крымского моста единственной автотранспортной артерии, связывающей Крым с другими регионами РФ] госпредприятию "Крымские морские порты". Сообщалось, что, согласно распоряжению властей, "Морская дирекция" должна была быть ликвидирована до 1 июня 2018 года, однако завершение процесса ликвидации перенесли на осень 2018 года.
"После 15 октября функции паромного оператора будет выполнять ГУП РК "Крымские морские порты", - написал Волков на своей странице в Facebook.
По его словам, переправа, несмотря на открытие Крымского моста для движения грузовиков, продолжает работать. "Морская дирекция", как паромный оператор, продолжает выполнять обязательства по предоставлению паромного сообщения, и рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. Паромы находятся в полной готовности. Накопление транспортных средств отсутствует", - рассказал гендиректор предприятия.
ООО "Морская дирекция" была учреждена в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией "Единая транспортная дирекция", которая после воссоединения Крыма с РФ была оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив. С 1 января 2015 года на "Морскую дирекцию" возложили функции по обеспечению работы Керченской переправы. С 3 декабря 2015 года компания передана правительству Республики Крым.
Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив и до 00:00 мск 1 октября ее использовали только для грузоперевозок.