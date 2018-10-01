Оператор Керченской переправы сменится после 15 октября

"После 15 октября функции паромного оператора будет выполнять ГУП РК "Крымские морские порты", - написал Волков на своей странице в Facebook.

Ранее власти республики приняли решение ликвидировать "Морскую дирекцию" и полностью передать функции оператора переправы [до запуска Крымского моста единственной автотранспортной артерии, связывающей Крым с другими регионами РФ] госпредприятию "Крымские морские порты". Сообщалось, что, согласно распоряжению властей, "Морская дирекция" должна была быть ликвидирована до 1 июня 2018 года, однако завершение процесса ликвидации перенесли на осень 2018 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Функции оператора Керченской паромной переправы, которые сейчас выполняет компания ООО "Морская дирекция", после 15 октября будут переданы госпредприятию Крыма "Крымские морские порты". Об этом в понедельник сообщил гендиректор предприятия Алексей Волков.

По его словам, переправа, несмотря на открытие Крымского моста для движения грузовиков, продолжает работать. "Морская дирекция", как паромный оператор, продолжает выполнять обязательства по предоставлению паромного сообщения, и рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. Паромы находятся в полной готовности. Накопление транспортных средств отсутствует", - рассказал гендиректор предприятия.

ООО "Морская дирекция" была учреждена в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией "Единая транспортная дирекция", которая после воссоединения Крыма с РФ была оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив. С 1 января 2015 года на "Морскую дирекцию" возложили функции по обеспечению работы Керченской переправы. С 3 декабря 2015 года компания передана правительству Республики Крым.

Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив и до 00:00 мск 1 октября ее использовали только для грузоперевозок.