В Крыму могут ввести дополнительные энергетические мощности

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Новые генерирующие мощности могут быть при необходимости введены в Крыму в дополнение к мощностям тех электростанций, которые сейчас работают или готовятся к запуску, сообщил на совещании в администрации правительства Севастополя замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Если в дальнейшем понадобятся дополнительные мощности и мы увидим тот рост, который экономика региона показывает, что будет рост потребления, то мы готовы рассмотреть варианты по увеличению выработки мощности", - сказал Черезов.

Он уточнил, что с вводом Таврической, Сакской и Балаклавской теплоэлектростанций Крымский полуостров получит дополнительно 1060 мВт мощности. Вместе с тем, что регион получает от энергомоста, суммарная мощность составит 2160 мВт, и этих мощностей региону хватит с запасом. Однако у построенных в Крыму станций есть возможности для расширения.

"Станция Симферопольская (она же Таврическая - прим. ТАСС) изначально строилась как трехблочная, два блока сейчас введены. Третий блок построить в логике той инфраструктуры, которая есть, много времени не требуется", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что дефицит энергомощности в Крыму возник после того, как прекратился переток энергии с Украины после воссоединения полуострова с Россией. Решить проблему планируется за счет энергии, перетекающей из других регионов по энергомосту, а также строительства генерирующих мощностей. Первые энергоблоки Таврической и Балаклавской ТЭС запущены в ночь на понедельник.