Генеральный директор ВОЗ призвал страны запретить рекламу табака и поднять акцизы

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны полностью запретить рекламу табака и поднять акцизы на табачные изделия. Такое заявление он сделал в понедельник на открытии Восьмой конференции сторон, подписавших конвенцию по борьбе с табаком.

"Мои три посыла сегодня: повысьте налоги, запретите рекламу и возьмите на себя обязательства по универсальному покрытию здравоохранения", - сказал он в понедельник на открытии Восьмой конференции сторон, подписавших конвенцию по борьбе с табаком.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что многие страны уже ввели дополнительные налоги на табачную продукцию, ограничили места распространения, были введены изображения с устрашающими надписями на пачках, запрещено курение в общественных местах. В семи странах уже приняты белые сигаретные пачки, без отличительных знаков того или иного бренда.

Гебрейесус призвал страны не ослаблять противодействие табачным компаниям. Он также назвал Рамочную конвенцию по борьбе с табаком самым мощным и эффективным инструментов в борьбе с распространением пагубного воздействия табака. "Нам предстоит проделать большую работу, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Важно продолжать отстаивать срочную, ускоренную реализацию конвенции, и мы должны продолжать бдительно следить за табачной промышленностью и за ее тактикой", - сказал он.

"Ежегодно из-за потребления табака погибают 7 млн человек. Этот договор [Рамочная конвенция по борьбе с табаком] призван улучшить глобальное здоровье", - говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было зачитано на открытии.