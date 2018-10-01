Фонд развития промышленности профинансировал проекты в Татарстане на 4 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) поддержал 14 проектов в Татарстане, профинансировав их на 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава фонда Роман Петруца на пленарной сессии IoT World Summit Russia.

"На сегодняшний день мы поддержали, профинансировали 14 проектов на 4 млрд рублей здесь, три проекта сейчас находятся на подписании договорной документации, с тремя проектами работаем в активной стадии", - сказал он.

Роман Петруца отметил, что всего от региона поступило 100 заявок на реализацию проектов. Согласно общероссийский статистике, в дальнейшую работу идет примерно 30-40%, те, которые имеют бизнес-план, финансовую модель, обеспечение, софинансирование, переходят на обработку и доходят до финансирования.

По его словам, за 3,5 года работы фонд поддержал 284 проекта по всей стране на 66,7 млрд рублей. Большую часть из них составляют проекты из области тяжелого машиностроения, второе и третье место занимают фармацевтика и химия соответственно. Запущено производство на более чем 60 предприятиях, которые брали деньги в фонде.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году для модернизации российской промышленности. Для реализации промышленно-технологических проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке от 1% до 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 до 750 млн руб.