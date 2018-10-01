В британском минфине считают, что заключение сделки по Brexit поможет росту экономики

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Заключение сделки об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем принесет дивиденды, ускорив рост британской экономики. С таким прогнозом выступил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в речи, произнесенной им в понедельник на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

"Сделаю прогноз и даю голову на отсечение, что когда премьер-министр [Тереза Мэй] добьется соглашения по сделке, это подтолкнет наш экономический рост, - сказал министр. - Это будут "дивиденды от сделки", которые все мы сможем разделить в соответствии с нашим сбалансированным подходом, предполагающим сохранение низких налогов, поддержку госсектора, снижение дефицита [бюджета] и инвестиции в будущее Британии".

Хаммонд не стал исключать и возможности того, что сторонам не удастся прийти к соглашению, и впереди у Великобритании - так называемый хаотичный Brexit без сделки.

Кроме того, министр пообещал обеспечить приток дополнительных средств в государственную казну, заставив такие крупные технологические корпорации, как Google и Аmazon, платить больше налогов в Великобритании, чего они сейчас различными способами избегают.

Хаммонд также особо остановился на так называемой цифровой революции, последствия которой, по словам министра, простые британцы ощутят на себе гораздо сильнее, чем эффекты Brexit. Как подчеркнул министр, уже в ближайшие годы технологии искусственного интеллекта, персонализированной медицины, беспилотных автомобилей и 3D-печати позволят значительно улучшить жизнь людей по всему миру. Однако это неизбежно скажется и на нынешней структуре рынка труда, поэтому ведомство Хаммонда планирует направить £100 млн (около $130 млн) на осуществление "первой в мире" программы масштабной государственной переподготовки кадров.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.