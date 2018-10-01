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Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС в Крыму запланирован на начало ноября

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак сказал, что сейчас эти блоки запущены в рамках пусконаладочных работ
Таврическая ТЭС в Симферополе Сергей Мальгавко/ТАСС
Таврическая ТЭС в Симферополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию первых блоков Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе запланирован на первую декаду ноября. Об этом ТАСС сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Ввод объектов в эксплуатацию намечен на первую декаду ноября", - сказал он.

Грабчак пояснил, что в настоящее время первые блоки обеих станций в Крыму запущены в рамках пусконаладочных работ. "Первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму в рамках пусто-наладочных работ запущены на полную мощность и выдают 500 МВт в сеть полуострова", - пояснил Грабчак.

Представитель "Технопромэкспорта" сообщил ТАСС, что с 1 октября два первых энергоблока в соответствии с разрешением наблюдательного совета НП "Совета рынка" вышли на оптовый рынок электроэнергии. "ТЭС технологически готовы к вводу в эксплуатацию, вышли на номинальную мощность и подают энергию в сеть потребителям. Работа идет в режиме пусконаладочных работ, в соответствии с графиком, утвержденным "Системным оператором", - сказал собеседник агентства.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в администрации правительства Севастополя сообщил, что 1 октября начались пусконаладочные работы на Балаклавской ТЭС в Севастополе. Ранее он говорил о старте пусконаладочных работ на Таврической ТЭС в Симферополе.

Первые энергоблоки обеих станций должны были ввести в эксплуатацию в сентябре. Позднее сообщалось, что ввод состоится в октябре.

До этого сроки уже переносились из-за проволочек с получением разрешительных документов и строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион.

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