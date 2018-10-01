{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кувейт приостановил поставки нефти в США впервые с 90-х годов из-за высокого спроса в Азии

По данным агентства Bloomberg, причиной такого решения являются более высокие цены на энергоносители в Азии

ТАСС, 1 октября. Кувейт в сентябре снизил поставки нефти в США до нуля, свидетельствуют данные Bloomberg. Это произошло впервые с 1992 года, когда Кувейт остановил экспорт нефти из-за военного конфликта с Ираком.

По мнению агентства, Кувейт просто перенаправит поставки из США в Азию, которая демонстрирует высокий спрос на нефть.

"Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США", - говорит глава консалтинговой Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Кувейтская нефть торгуется примерно по $80 за баррель в Азии по сравнению с $79 в США, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, Кувейт активно наращивал поставки в США между 2012 и 2014 годами, тогда его экспорт в США составлял до 400 тыс. баррелей нефти в сутки. В настоящее время до 80% экспортируемой Кувейтом нефти поставляется в Азию.

Теги
СШАКувейт
Молния
Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель
До этого она достигала такой отметки 10 ноября 2014 года
Читать полностью