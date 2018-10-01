Собрание акционеров МТС утвердило дивиденды за I полугодие в размере 5,2 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Собрание акционеров МТС утвердило решение совета директоров компании направить на дивиденды за первое полугодие 2018 года 5,196 млрд рублей из расчета 2,6 рубля на обыкновенную акцию (5,2 рубля на одну ADR), говорится в сообщении компании.
Внеочередное общее собрание акционеров МТС состоялось 28 сентября. Датой закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 9 октября 2018 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 14 ноября 2018 года.
МТС планирует направить на дивиденды в 2018 (календарном) году в общей сложности 52 млрд рублей, или 26 рублей на акцию. Эта сумма включает в себя выплаты за 2017 год (23,4 рубля на акцию, всего - 46,8 млрд рублей) и промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года.
В 2016 году совет директоров МТС утвердил дивидендную политику на 2016-2018 годы, которая предполагает целевую дивидендную доходность на уровне 25-26 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Минимальный размер выплат - 20 рублей на акцию ежегодно.
В 2017 году компания направила на дивиденды (за 2016 год и за первое полугодие 2017 года) также 52 млрд рублей, или 26 рублей на акцию.