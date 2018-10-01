Спрос россиян на жилье за границей летом 2018 года вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россияне стали чаще интересоваться возможностью купить недвижимость за рубежом, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.
"По итогам лета 2018 года число заявок на покупку зарубежной недвижимости увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в пресс-релизе компании.
Более половины заявок пришлось на приобретение курортной недвижимости - вилл, апартаментов как для собственного проживания, так и для вложения средств, отмечает Knight Frank. При этом в 2017 году 65% запросов приходилось на коммерческую недвижимость.
По сравнению с 2017 годом, число заявок в агентство на покупку недвижимости на Кипре, который стал лидером по числу сделок, и Мальте выросло на 40%, во Франции, Италии и Испании - на 15-20%. Бюджет и формат средней покупки по сравнению с прошлым годом не изменился - покупателей интересуют виллы, расположенные в 300 м от побережья и стоимостью €2-4 млн, отмечают аналитики. В сегменте коммерческой недвижимости россияне отдавали предпочтения покупкам стоимостью от €2 млн.
"Спрос на курортную недвижимость остается стабильно высоким, так как инвестиции в еврозону, покупка недвижимости для проживания членов семьи по-прежнему актуальны, несмотря на рост курса доллара и политическую нестабильность", - приводится в сообщении мнение директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марины Шалаевой.