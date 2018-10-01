Вопросы экспорта молочной продукции обсудят участники Молочного форума в Вологде

ВОЛОГДА, 1 октября. /ТАСС/. Второй Всероссийский молочный форум "Вологда - молочная столица России" пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Вологде. Его участники обсудят проблемы отрасли и вопросы экспорта молочной продукции, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Второй Всероссийский форум "Вологда - молочная столица России" будет проходить в Вологде с 30 ноября по 1 декабря. Первый Молочный форум, который состоялся в октябре прошлого года, объединил более 500 участников молочной отрасли из 15 регионов страны, представителей ближнего и дальнего зарубежья. Тогда, помимо обсуждения актуальных вопросов молочного бизнеса, особое внимание было уделено внедрению электронной ветеринарной сертификации. На этот раз мероприятия будут направлены на популяризацию молочных продуктов, отдельно будут рассмотрены вопросы их экспорта", - сказал губернатор на оперативном совещании с участием членов правительства области и глав муниципалитетов.

В ходе второго форума планируется проведение пленарного заседания и круглых столов с привлечением ведущих экспертов, мировых лидеров в области производства и переработки молока.

По данным правительства Вологодской области, регион занимает 12-ю строчку по объемам производства молока среди регионов России. За семь месяцев этого года объем производства вырос на 5% до 291 тыс. тонн в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Как отмечал ранее замгубернатора области Михаил Глазков, в последние годы сельхозпроизводители увеличивают валовый надой молока на 4-5% ежегодно, практически все молоко - высшего качества. Молока производится вдвое больше от потребности жителей области, поэтому значительная его часть вывозится за пределы региона.