Акции Tesla в начале торгов подорожали на 16%

В ходе предыдущих торгов 28 сентября акции Tesla сразу после открытия биржи NASDAQ упали на 11,96% - до $270,74 за акцию. По информации телекомпании CNN , это связано с иском федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (ФКЦБ), обвинившей Маска в попытке ввести в заблуждение акционеров.

Поводом для возбуждения иска стала запись Маска в Twitter от 7 августа, когда он сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу, и добавил, что "финансирование обеспечено". Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.

Снижение курса акций Tesla, отметила CNN, может превратиться в серьезную проблему для компании, поскольку ей срочно необходимы средства для оплаты долга в размере $1 млрд, и срок платежа наступит в феврале 2019 года. Еще одной проблемой для компании может стать то, что в иске ФКЦБ содержится рекомендация запретить Маску занимать пост руководителя акционерной компании.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.