Стартапы из РФ и Китая разработают гибкий сенсор для дактилоскопии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сканер для дактилоскопии с гибким сенсором, который повторяет форму пальца и помогает снять отпечатки в одно касание, разработают специалиста компании "Роснано" совместно с их китайскими коллегами. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте "Роснано".
"Компания "Техноспарк" подписала соглашение о взаимопонимании с компанией Hisign Technology (Китай) в рамках проекта по разработке сканера отпечатков пальцев с гибким сенсором, который повторяет форму пальца. Новое устройство позволит получать стандартный для дактилоскопических систем таможни и полиции отпечаток пальца "от ногтя до ногтя" за одно прикосновение", - говорится в сообщении.
В применяемых сегодня традиционных сканерах с плоским биометрическим сенсором для снятия отпечатка требуется несколько попыток. Палец необходимо равномерно "прокатывать" по сенсору с одинаковой скоростью и силой нажатия. В результате на получение снимка каждого пальца в среднем уходит 30-35 секунд.
Гибкие электронные сенсоры позволит снять отпечаток пальца за одно прикосновение: считывающая поверхность повторит форму пальца, а общее время, требуемое на сканирование, снизится до 10-15 секунд. Первый образец сканера будет готов в середине 2019 года, отмечается в сообщении.
Разработка устройства ведется стартапами "Техноспарка" и "СИГМА.Новосибирск" совместно с европейскими партнерами. Индустриальные требования к сенсору формирует Hisign Technology.