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Россия перечислит $3 млн на восстановление сельского хозяйства Сирии

Еще одно распоряжение кабмина предписывает выделить из бюджета в нынешнем году до $2 млн на финансирование расходов, связанных с работой по поддержанию устойчивого управления почвенными ресурсами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия внесет $3 млн на развитие сельского хозяйства Сирии.

Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, в 2018 году из федерального бюджета будет произведен "добровольный целевой взнос в размере до $3 млн в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию технической помощи Сирийской Арабской Республике в области восстановления и устойчивого развития сельского хозяйства".

Еще одно распоряжение кабинета министров предписывает выделить из бюджета в нынешнем году "до $2 млн в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с работой по поддержанию устойчивого управления почвенными ресурсами по линии Глобального почвенного партнерства".

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