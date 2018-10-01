В Рязани завершено строительство дома, квартиры в котором ожидают 180 дольщиков

ТАСС, 1 октября. Правительство Рязанской области решило проблему с завершением строительства крупного жилищного комплекса "Виктория" в Рязани, квартиры в котором с 2015 года ожидают 180 дольщиков. Всего до конца 2019 года власти планируют сдать 13 долгостроев, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
"В рамках исполнения поручения губернатора Рязанской области Николая Любимова введен в эксплуатацию жилищный комплекс "Виктория" - один из оставшихся в регионе проблемных объектов, строительство которого велось с нарушением сроков", - говорится на сайте.
По данным правительства региона, строительство 241-квартирного комплекса в Рязани началось в 2009 году, было заключено 180 договоров долевого участия со сроком сдачи в эксплуатацию жилья в декабре 2015 года. В феврале 2017 года строительство объекта было приостановлено из-за финансовой несостоятельности застройщика. В комплексе оставались незавершенными работы по отделке помещений, устройству инженерных коммуникаций и благоустройству территории.
В июле 2017 года правительству региона удалось подписать соглашение о сотрудничестве с банком "ФК Открытие", который взял на себя обязательства о дофинансировании строительства этого жилого комплекса. Власти решили вопрос об оптимизации условий технологического подключения объекта к сетям водо- и теплоснабжения, водоотведения на сумму около 20 млн рублей.