Россельхознадзор выступил за отмену взаимного признания лекарств для ветеринарии в ЕАЭС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор считает необходимым отменить взаимное признание лекарственных средства для ветеринарии для стран ЕАЭС из-за того, что часть зарегистрированных в Казахстане лекарств для животных может представлять угрозу для животноводства России, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор направил очередное обращение в Евразийскую экономическую комиссию о срочном решении вопроса о признании утратившими силу положений решения комиссии Таможенного союза, касающихся взаимного признания регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения государствами - членами ЕАЭС, и решении вопроса о принятии единых правил обращения лекарственных средств для ветеринарного применения на территории ЕАЭС", - полагает Россельхознадзор.

Ведомство провело анализ экспертных заключений на лекарственные препараты для животных, зарегистрированных в Казахстане и запрещенных к обращению на территории России с 28 мая 2018 года. В ходе проверки было выявлено, что в рамках регистрации казахстанской стороной не проводится анализ сведений, имеющих "основополагающую роль" в оценке безопасности и эффективности лекарственных средств для животных, а также в оценке соотношения риска применения и ожидаемой пользы. "Таким образом, подтверждается отсутствие эквивалентности требований и подходов к экспертизе лекарственных средств для животных в России и Казахстане", - уверены в Россельхознадзоре.

По мнению представителей ведомства, это говорит о сохранении риска поступления в обращение на территорию России опасных для применения лекарственных средств для животных. "Учитывая отсутствие необходимых исследований данных лекарственных препаратов, невозможно спрогнозировать развитие эпизоотической ситуации, оценить реальную угрозу здоровья животным вследствие применения лекарств с недоказанной безопасностью", - считают в Россельхознадзоре.

Более того, по данным российского ведомства, применение таких лекарственных препаратов несет в себе риски для здоровья человека в связи с отсутствием достоверной информации о сроках выведения остаточного количества лекарственных препаратов из организма животного. Впоследствии остатки лекарств и их метаболиты будут присутствовать и в продукции.

13 сентября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам о том, что Россельхознадзор может с 1 октября 2018 г. ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. Она тогда отмечала, что сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, и может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны. 26 сентября стало известно о том, что введение запрета на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию перенесено с 1 октября на 1 ноября.