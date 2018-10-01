ЦБ РФ увеличил долю активов КНР в резервах в I квартале и уменьшил долю активов США

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ увеличил долю активов КНР в резервах в I квартале 2018 года и уменьшил долю активов США, Франции и Великобритании. Это следует из обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте.
В частности, за период с 31 марта 2017 года по 31 марта 2018 года доля активов США в резервах Банка России снизилась до 29,4% с 32,4%, доля активов Германии выросла до 12,9% с 10,6%, доля активов Франции снизилась до 12,0% с 14,0%, доля активов Великобритании опустилась до 5,7% с 5,8%, а доля активов КНР подскочила до 4,8% с 0,1%.
В географической разбивке активов в резервах ЦБ первое место на 31 марта 2018 года по-прежнему занимали бумаги США (29,4% от общего объема активов), Германия шла на втором месте (12,9%), а на третьем - Франция (12,0%). Регулятор раскрывает информацию о валютной структуре резервов с полугодовой задержкой.
"За рассматриваемый период (с апреля 2017 года по март 2018 года) объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $57,2 млрд и составил $460,0 млрд. Наибольшее положительное влияние на размер активов оказали изменение курсов иностранных валют к доллару США, покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, а также изменение цены золота", - говорится в обзоре регулятора.