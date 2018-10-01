"Полюс" выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 131,11 рубля на акцию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры золотодобывающей компании "Полюс" на внеочередном общем собрании утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года из расчета 131,11 рубля на обыкновенную акцию (примерно $1,91). Об этом говорится в сообщении компании.
Акционеры утвердили также дату закрытия реестра на получение дивидендов - 18 октября.
Таким образом, общий объем дивидендов может превысить 17,35 млрд рублей (или $253,2 млн).
Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает выплаты за 2017-2018 годы на уровне 30% от показателя EBITDA, или $550 млн (в зависимости от того, какой из показателей выше).
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также в Республике Саха (Якутия).
Основной акционер "Полюса" - компания PGIL (82,44%), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид.