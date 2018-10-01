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"Полюс" выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 131,11 рубля на акцию

Акционеры утвердили также дату закрытия реестра на получение дивидендов - 18 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры золотодобывающей компании "Полюс" на внеочередном общем собрании утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года из расчета 131,11 рубля на обыкновенную акцию (примерно $1,91). Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры утвердили также дату закрытия реестра на получение дивидендов - 18 октября.

Таким образом, общий объем дивидендов может превысить 17,35 млрд рублей (или $253,2 млн).

Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает выплаты за 2017-2018 годы на уровне 30% от показателя EBITDA, или $550 млн (в зависимости от того, какой из показателей выше).

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также в Республике Саха (Якутия).

Основной акционер "Полюса" - компания PGIL (82,44%), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид.

Теги
РоссияИркутская областьЯкутияКрасноярский крайМагаданская область
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