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Кабмин выделил деньги на участие России в "Экспо-2020"

В распоряжении правительства говорится о необходимости выделить более 100 млн рублей на организацию участия РФ в проводимых за рубежом выставках и ярмарках

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия выделит из бюджета в нынешнем году 80,1 млн рублей на организацию участия во Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020".

На официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ. В документе говорится о необходимости выделить более 100 млн рублей на организацию участия РФ в проводимых за рубежом выставках и ярмарках. Среди таковых названы" Экспо-2020" (80,1 млн рублей) и Пекинская международная садоводческая выставка "Экспо-2019", которая пройдет с 29 апреля по 7 октября 2019 года (20 млн рублей).

В документе подчеркивается, что до 1 марта 2019 года Министерство промышленности и торговли РФ должно представить в кабинет министров "отчет об эффективности расходования средств".

"Экспо-2020" пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В декабре 2017 года правительство выпустило распоряжение, в котором признало целесообразным участие РФ во Всемирной универсальной выставке и назначило главу Минпромторга Дениса Мантурова председателем оргкомитета российского участия в выставке "Экспо-2020".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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