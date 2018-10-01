"Роснефть" с партнерами расширят сеть АЗС Essar в Индии в полтора раза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индийская компания Nayara Energy (прежнее название - Essar Oil Limited), в которой "Роснефть" владеет 49,13% акций, намерена расширить сеть АЗС в Индии с текущих 4,5 тыс. до 7 тыс., сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

Розничная сеть после ребрендинга головной компании сохранит свое название - Essar, на текущий момент она насчитывает более 4,5 тыс. АЗС на территории Индии. "Рассматривается возможность дальнейшего расширения сети заправочных станций до более 7 тыс. АЗС. Расширение сети осуществляется по принципу DODO (dealer owned - dealer operated), в соответствии с которым инвестиции на строительство и эксплуатацию сети берут на себя операторы АЗС. Это позволяет не отвлекать средства из инвестиционного потока компании и не требует привлечения заемного финансирования", - сказал собеседник агентства.

Планы компании по расширению розничного бизнеса связаны со стремительным развитием индийской экономики. "Индия, одна из самых быстрорастущих экономик в мире, потребляет 4 млн баррелей нефтепродуктов в день. По данным Международного энергетического агентства, начиная с 2000 года рост потребления топлива для автомобильного транспорта в Индии составлял в среднем 6,8% в год. МЭА прогнозирует, что к 2040 году автомобильная отрасль Индии будет потреблять 132 млн т.н.э. нефтепродуктов в год (рост 306,8%)", - отметил представитель "Роснефти".

В августе 2017 года "Роснефть" совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP, приобрела этот актив у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой, а также сетью АЗС.

НПЗ в Вадинаре специализируется на переработке тяжелых и сверхтяжелых сортов нефти. Значительная часть сырья поставляется из Ирана. "Роснефть" планирует увеличить производительность НПЗ на 4 млн т в год. Российская нефтяная компания ожидает, что этот проект можно осуществить посредством внешнего финансирования и с минимальным использованием оборотного капитала Nayara Energy. В "Роснефти" отмечают, что реализация проекта возможна в 2017-2022 годах, дополнительных инвестиций со стороны акционеров не потребуется.