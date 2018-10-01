В Самарской области открылся завод стройматериалов группы Knauf

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Завод группы Knauf по производству сухих строительных смесей открылся в понедельник в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Завод группы Knauf по производству сухих строительных смесей на основе гипса открылся сегодня в городе Чапаевске. В строительство предприятия было инвестировано более 1,7 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.
Расчетная мощность линии по производству штукатурных смесей составит 110 тыс. тонн в год, шпаклевок - 20 тыс. тонн в год, грунтовочных составов - 350 тонн в год. На предприятии создано 33 рабочих места.
Ранее компания не имела собственного производства в Поволжье.
Knauf - один из крупнейших мировых производителей строительных отделочных материалов. Филиалы компании располагаются более чем в 35 странах мира, а ее оборот превышает €1,2 млрд. Общий штат сотрудников насчитывает свыше 5 тыс. человек.