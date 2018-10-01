Лагард: страны мира должны вместе работать над урегулированием торговых споров

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Все государства мира должны объединиться, чтобы вместе урегулировать существующие торговые споры и тем самым способствовать становлению здоровой системы международной торговли. Соответствующее мнение выразила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Главная проблема заключается в том, что звучащая ныне риторика ведет к формированию новой реальности настоящих торговых барьеров. Они вредят не только торговле как таковой, но и приводят к нестабильности с точки зрения инвестирования и промышленности", - убеждена она.

"Ставки очень высоки, потому что рестрикции на импорт не дают торговле играть ту важнейшую роль в стимулировании продуктивности, распространении новых технологий и снижении уровня бедности. В этой связи мы должны работать вместе, чтобы добиться деэскалации и урегулирования имеющихся торговых споров", - сказала Лагард.

По ее мнению, страны мира должны "починить нынешнюю систему, а не разрушить ее". В частности, Лагард считает, что правительства разных стран "могут становиться участниками более гибких торговых соглашений".

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые за последний год неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами. Помимо этого, США в 2017 году ввели таможенные пошлины для всех государств на поставку в США стали и алюминия, что вызвало бурную реакцию, в том числе, со стороны их союзников в Европе. В результате Трамп не только не ослабил пошлины, но и пригрозил также ввести ограничения на импорт европейских автомобилей в Соединенные Штаты.

Кроме того, до сих пор остается неурегулированным вопрос перезаключения Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между США, Мексикой и Канадой, на котором настаивает нынешняя американская администрация. На данный момент США согласились заключить аналогичную NAFTA сделку с Мексикой, но примкнет ли к ней Канада, пока не известно.