"Фосагро" направит 5,83 млрд рублей на дивиденды из нераспределенной прибыли

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры "Фосагро" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов в объеме 5,83 млрд рублей из нераспределенной чистой прибыли - 45 рублей на обыкновенную акцию, или 15 рублей на глобальную депозитарную расписку, сообщила компания.

Реестр на получение дивидендов закроется 12 октября.

По словам генерального директора компании Андрея Гурьева, которые приводятся в сообщении, по итогам шести месяцев текущего года на капвложения компании было направлено 15 млрд рублей, прогноз по году - на уровне 32-33 млрд рублей.

"Среди основных проектов, которые находятся в стадии реализации - строительство новых передовых производств серной и азотной кислоты, сульфата аммония и модернизация сернокислотной установки на предприятии в Череповце, строительство конвейерной системы для транспортировки вскрышных пород и модернизация апатит-нефелиновых обогатительных производств в Кировске с вовлечением в переработку забалансовых руд. Недавно ввели в промышленную эксплуатацию аммиакопровод и модернизированную сернокислотную установку в Балакове, анализируем перспективы развития производства в Волхове", - прокомментировал Гурьев.

Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере 30-50% чистой прибыли по МСФО, однако последние годы компания платит дивиденды поквартально. По итогам 2017 года "Фосагро" выплатила финальные дивиденды за 2017 год в объеме 1,9 млрд рублей, суммарный объем дивидендных выплат "Фосагро" за 2016 год составил 21,4 млрд рублей, в 2015 году компания направила на дивиденды 29,1 млрд рублей.

В июле совет директоров "Фосагро" также рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за прошедший год в объеме 3,11 млрд рублей из расчета 24 рубля на обыкновенную акцию, или 8 рублей на глобальную депозитарную расписку.

О компании

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании. Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.