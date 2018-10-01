Кабмин отказался от идеи автоподписки граждан на новую систему пенсионных накоплений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Идея автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК) разрабатывалась, но от нее давно отказались, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Это версия, которая совершенно неактуальна. Действительно, в какой-то момент эта версия разрабатывалась, но это было давно, уже месяцев четыре-пять как от нее отказались", - сказал источник.

В понедельник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что подключение граждан к разрабатываемой системе ИПК будет базироваться на 158-й статье ГК, которая позволяет считать молчание выражением воли. Таким образом, по информации издания, граждан могут автоматически подключить к отчислению взносов от зарплаты в ИПК, а для отказа надо будет писать заявление.

Как ранее сообщалось, такой формат включения в ИПК получил название автоподписки, но он встретил в 2017 году при обсуждении концепции ИПК критику соцблока правительства. В июле 2018 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказывал, что для вступления в ИПК необходимо будет активное волеизъявление гражданина - принимать или не принимать условия конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК. Формат участия в системе ИПК "молчунов", имеющих договор с государственной управляющей компанией - ВЭБ - должен был быть определен 24 сентября. Ранее предполагалось, что ВЭБ может быть наделен функциями НПФ для работы с пенсионными средствами "молчунов" в рамках ИПК.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.