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Катар обратился в ВТО из-за предполагаемых нарушений со стороны Саудовской Аравии

В частности, жалоба связана блокировкой Эр-Риядом катарской вещательной компании beIN

ТАСС, 1 октября. Катар инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении Саудовской Аравии, обвиняя королевство в нарушениях прав интеллектуальной собственности.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление катарского министерства экономики и торговли.

Согласно его данным, в частности, жалоба связана с озабоченностью эмирата по поводу блокировки катарской вещательной компании beIN в Саудовской Аравии. Кроме того, по информации Reuters, Катар обвинил Эр-Рияд в отказе от принятия эффективных мер против пиратского использования контента beIN в королевстве.

Как отмечает агентство, власти саудовского королевства не предоставили комментарии по данному вопросу. Согласно информации Reuters, ранее в Саудовской Аравии заявляли, что страна предпринимает действия для борьбы с пиратством и стремится защищать права интеллектуальной собственности.

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КатарСаудовская Аравия
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